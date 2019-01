NBA suspenduje Jokića?

Čelni ljudi NBA lige mogli bi da kazne Nikolu Jokića sa jednom utakmicom neigranja, prenose u SAD.

Meč između Denvera i Jute bio je pun intenziteta i pri kraju prve dionice došlo je do sukoba između Mejsona Plamlija i Derika Fejvorsa.

Obojica su zbog ovog incidenta isključena sa utakmice, međutim jedan detalj mogao bi da košta Jokića prve propuštene utakmice ove sezone.

Kada se desio sukob centara Nikola je bio na klupi i odmara, međutim kada su stvari eskalirale krenuo je ka njima. Po pravilu NBA košarkaš koji nije u igri ne smije da napušta klupu, a Jokić je baš to uradio.

Derrick Favors and Mason Plumlee were ejected after sparking an altercation on the court following a foul on the floor. Nikola Jokic came off the bench and down the baseline, but didn’t get involved. pic.twitter.com/2QnsvjcEpA