NBA trener igračima prije utakmice pušta partizansku pjesmu

Toronto Raptorsi ovog su ljeta za glavnog trenera angažirali srpskog stručnjaka Darka Rajakovića, koji je postao tek drugi Evropljanin u toj ulozi u istoriji NBA lige. Rajaković je uveo brojne novine u napad Raptorsa insistirajući na većem protoku lopte i manje soliranja. Jedna od novosti odnosi se i na razdoblje prije samog početka utakmice.

"Nakon što završimo sastanak s igračima, prije nego što izađemo na teren, puštamo glazbu po izboru trenera. Svatko iz stožera izabere po dvije pjesme", otkrio je Rajaković.

Poanta je da pjesme budu energične i pomognu igračima da se nabriju za utakmicu.

U trenerskom stožeru Raptorsa ima ljudi različitih profila, pa se na plejlisti mogu čuti različite numere, a Rajaković je otkrio šta je posljednje pustio svojim igračima.

"Moj trenutačni izbor je Bella Ciao", rekao je 44-godišnji stručnjak pojasnivši medijima da se radi o pjesmi iz TV serije La Casa de Papel.

I found out that the #Raptors coaching staff make a 'high energy' playlist before games. Darko's pick is wild lol pic.twitter.com/cHn5kGywbZ