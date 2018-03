NBA trener propričao srpski

Nikola Jokić bio je u centru pažnje protekle noći u Čikagu, tokom "Večeri srpskog nasljeđa".

Veliki broj Srba došao je u Junajted centar da bi gledalo Jokića, pa je tokom cijelog meča odjekivalo "Srbija, Srbija".

"Ovacija, navijači, ljudi iz Srbije su donijeli i zastave. Kada Srbija igra ovakva je atmosfera. Zamislite cijelu arenu ovakvu. Cijeli srpski narod voli košarku", objasnio je Jokić Amerikacima.

Centar Denvera je predvodio Nagetse do ubjedljive pobjede nad Bulsima (21p, 7sk, 5as) pred više od 20.000 gledalaca.

"Ovo je za njega bio meč kod kuće. Definitivno meč kod kuće. Vidim zašto se tako osjeća", rekao je Milsep.

U međuvremenu, zbog Jokića je srpski progovorio trener Majk Meloun.

"Nikola je naš najbolji igrač", rekao je Meloun na srpskom, a prilikom predova dodao i da ga voli.

Nuggets coach Michael Malone showed off his Serbian after tonight’s game in Chicago, which came in front of a strong contingent of Serbian/Nikola Jokic fans. “Nikola is our best player and we love him,” he said. Yes, in Serbian (via @AltitudeTV) pic.twitter.com/xBmC0myPJR