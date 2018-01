NBA zvijezda: Marihuana me je opuštala, pa nisam propuštao mečeve

Upotreba marihuane u NBA ligi prisutna je već nekoliko decenija unazad.

Osim po košarkaškom umijeću, Stiven će ostati upamćen i kao jedan od učesnika velike tuče na meču između Inidijana Pejsersa i Detroit Pistonsa, kada su Džekson i Meta Vorld Pis (tada i dalje Ron Artest, odnosno Pandas Frend) na kraju ušli u fiziči sukob i s navijačima.

Džekson je na 858 utakmica prosječno bilježio 15,1 poena, četiri skoka i tri asistencije, za nešto više od pola časa na parketu u prosjeku, a do prstena je stigao 2003. godine sa Timom Dankanom, Dejvidom Robinsonom, Manuom Đinobilijem, Tonijem Parkerom i drugovima.

Ipak, iako je konzumiranje psihoaktivne biljke zabranjeno i povlači novčanu kaznu, odnosno suspenziju – opšte je poznata stvar da je ogroman broj igrača najjače lige svijeta često koristi.

Jedan od prvih koji je otvoreno govorio na tu temu jeste nekadašnji šampion svijeta sa San Antonio Sparsima – Stiven Džekson.

"Niko ne može da igra naduvan, a posebno ne u NBA. To je najviši nivo takmičenja, momci koji tamo nastupaju su fenomenalni i zaista niko ne može da igra pod uticajem trave. S druge strane, ako vam iko ikada kaže da mora da bude naduvan prije utakmice – taj je*eno ne zna šta priča", rekao je Džekson.

Momak koji je četrnaest godina nastupao za osam timova smatra da bi biljku koja sadrži tetrohidrokanabinol trebalo skinuti sa liste zabranjenih supstanci.

"Da, smatram da bi je trebalo skinuti sa liste zabranjenih supstanci. Zašto da ne? Ja sam je pušio tokom cijele karijere, a ona je bila sjajna – nisam propuštao utakmice. Opet, neću reći da mi je pomogla. Ali što se tiče relaksacije poslije mečeva svakako da jeste, kada sam je i konzumirao".

Koliko voli marihuanu, najbolje govori priča koju je otkrio početkom godine, ćiji su akteri i čuveni trener Don Nelson, kao i nekadašnji ol-star plejmejker Beron Dejvis – isti onaj koji je tvrdio da je vidio vanzemaljce.

“Pipkali su mi nos i buljili mi u oči. Odjednom, ruke su mi bile vezane. Sljedeće čega se sjećam je da sam sam bio u Montebelu (gradić u okrugu Los Anđeles), tamo su me ostavili”, rekao je Dejvis, najavivši da će napisati knjigu o susretu sa kosmičkim komšijama, ali, nažalost, to još uvek nije učinio.

"Niko ne zna ovu priču, ovo je prvi put da je pričam nekome, gostovali smo u Juti, a oko nas sve ljudi iz antidoping komisije. Radimo posljednji test u sezoni, što znači da možemo da pušimo bez problema do kraja sezone, zar ne? Don Nelson, koji je stalno s nama pričao o travi, bio je potpuno kul što se svega toga tiče. I, tako, Beron i ja napuštamo svlačionicu bukvalno vrišteći od smijeha jer znamo da nam je posljednji test i da možemo da duvamo do kraja sezone... U tom trenutku prilazi nam Nelson i oduševljeno nam 'baca koske' – 'To, sada možemo da duvamo'. Sve to je bilo poprilično kul jer je Don znao šta mu igrači rade van parketa, veliki čovjek i sjajan čovjek. Baš smo uživali u saradnji s njim. Zato smo i bili odličan tim", rekao je tada Džekson.

Nekadašnji član Nju Džersi Netsa, Atlanta Hoksa, Indijana Pejsersa, Golden Stejt Voriorsa, Šarlot Bobketsa, Milvoki Baksa i Los Anđeles Klipersa kaže da mu je marihuana nekada pomagala, a nekada i odmagala na parketu.

"Mogu da govorim samo u svoje ime, pogotovo jer sam radio svakakva sr*nja prije mečeva, ali sam pored svega toga bio u stanju da budem produktivan na parketu. Opet, moram da budem i realan, dešavalo se i da budem veoma dobar kada igram naduvan, dok je bilo i mečeva gdje sam morao da smirujem samog sebe. Trener me izvede poslije tri minuta, sjednem i kažem sebi – 'Molim te, smiri se, previše si naduvan'. Tri šuta su mi tada otišla preko table, htio sam da poludim, bio sam bukvalno u fazonu – 'Aaaaaa.... Moram da se iskuliram'", dodao je 'Stak5', kako mu glasi umetičko hip-hop ime.

(b92)