Nadija Smailbegović: Uvek smo znale da možemo bolje

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije osigurala plasman u četvrtfinale Olimpijskih igara u Parizu.

Srpske košarkašice savladale su reprezentaciju Kine rezultatom 81:59 (23:17, 22:22, 17:11, 19:9) u drugoj utakmici grupne faze koja je odigrana u Lilu.

Sljedeći protivnik biće im Španija, a utakmica je zakazana za 3. avgust.

“Posle utakmice protiv Portorika smo imali sastanak, skupile smo se… Nismo dale sve od sebe, nismo pokazale ono pravo, ali jesmo na utakmici sa Kinom. Popravile smo dosta stvari. Ta dva meseca tokom kojih smo radili i pripremali se protiv Kine su izašli na videlo i to je automatski donelo pobedu. Uvek smo znale da možemo bolje. Kako smo trenirale, tako smo to osećale. Ta utakmica protiv Portorika, da li zato što je prva utakmica, što većina nas debituje… To nam je dalo vetar u leđa da pokažemo šta možemo“, kazala je Nadija Smailbegović košarkašica Srbije i dodala:

„Prvi cilj smo ispunile i veoma sam ponosna. Naravno da je sada lakše, ali gledamo i sledeću utakmicu protiv Španije, koja je takođe bitna, kako zbog samopouzdanja, tako i zbog plasmana. Zato je i ova razlika od velike važnosti i spremamo se za narednu utakmicu”, istakla je Nadija Smailbegović.

