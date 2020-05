Nadrealna priča bivše NBA zvijezde i prosjaka

Nekadašnji NBA as Žibert Arenas dobio je čak 300.000 dolara na lutriji u nevjerovatnoj priči.

Arenas je, prema sopstvenom priznanju na Instagramu, ispričao da je 12. maja krenuo da uplati tiket na jednoj benzinskoj pumpi, kao što stalno radi.

Dok je čekao da se upalio zeleno svjetlo na semaforu, prišao mu je prosjak i tražio da mu da nešto novca.

Kako je kod sebe imao samo 10 dolara, pošto je zaboravio novčanik, a toliko je htio da uplati, odgovorio mu je.

"Mogu da ti dam pet dolara, a još pet da uložim u lutriju. Prosjak mi je tada rekao da zadržim sav novac i, ukoliko dobijem, da mu dam 20 dolara. Rekao mi je da je siguran da ću dobiti", otkrio je Arenas.

Nije uspio da stigne na vrijeme da uplati, ali...

"Sljedećeg jutra dobio sam SMS poruku o obavještenju da sam osvojio 300.000 dolara. Mislio sam da je lažna poruka. Vlasnik pumpe je igrao moje brojeve kada je vidio da me nema. Došao sam do pumpe i gazda me je čekao sam osmijehom", govorio je nekadašnji košarkaš Golden Stejta, Vašingtona, Orlanda, Memfisa i Šangaja.

Arenas se odmah dao u potragu za prosjakom.

"Morao sam da ga nađem. Čekao sam ga na istom mjestu da se pojavi gdje smo se sreli. Grlio me je, plakao i počeo da se moli. Njegovo srce je donijelo novac", zaključio je Arenas, ali nije želio da otkrije iznos novca koji mu je dao.

Sigurno je više nego što su se dogovorili...

(B92.net)