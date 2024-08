Nagetsi poslali poruku Jokiću poslije poraza od Amerike (FOTO)

Ostali su košarkaši Srbije bez finala Olimpijskih igara u Parizu, pošto su u polufinalu poraženi od Amerike sa 95:91.

Nevjerovatan meč gledali smo u "Bersi areni", vodila je Srbija gotovo tri i po četvrtine, ali su Amerikanci predvođeni Stefom Karijem uspjeli da dođu do preokreta, i pobjede.

Reakcije nakon meča bile su i te kako podeljene, a oglasili su se i Denver Nagetsi, koji su poslali poruku njihovom najboljem igraču Nikoli Jokiću.

“Borite se. U subotu se igra za bronzu”, napisali su Nagetsi uz Jokićevu fotografiju.

Podsjetimo, Jokić je bio drugi najefikasniji igrač u redovima Srbije, sa 17 poena, 11 asistencija i pet skokova, prenosi Telegraf.rs.

Put up a fight Playing for Bronze on Saturday pic.twitter.com/XNRKH96led