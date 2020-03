Nagetsi srušili Bakse, nešto lošija partija Jokića

Denver Nagetsi savladali su Milvoki Bakse na svom parketu rezultatom 109:95.

Ekipa sa najboljim skorom u ligi igrala je bez MVP-ja Janisa Adetokumba, Ol-stara Krisa Midltona, te i Erika Bledsa i Bruka Lopeza.

Srpski centar Nikola Jokić upisao je 10 poena, 9 skokova, 7 asistencija i jednu ukradenu loptu.

Denver je bio apsolutni favorit u ovom meču i tu ulogu je relativno lako opravdao.

Jokić je prvu četvrtinu završio bez poena, ali to nije bio problem za Nagetse, pošto su raspoloženi bili Milsap i Moris i bilo je +15 poslije prvih 12 minuta.

Upisao se srpski centar na polovini druge dionice, prednost su održavali domaći košarkaši, a Braun i Korver su trojkama uspjeli da spuste na minus osam do kraja poluvremena.

Treća dionica bila je veoma slaba, vidjeli smo samo 31 poen, a Denver je ponovo stigao do dvocifrene prednosti.

Kao i na kraju druge dionice, trojkama su Baksi smanjili na samo minus tri pred ulazak u poslednjih 12 minuta.

Nikola Jokic continues to redefine the center position, earning himself your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/YAQxSByBrl