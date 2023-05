Nagrada Jokićevom saigraču: Pogledajte zakucavanje godine (VIDEO)

Košarkaš Denver Nagetsa, Aron Gordon, dobio je nagradu za zakucavanje godine u NBA ligi.

Čini se, potpuno zasluženo je ova nagrada otišla u ruke saigrača Nikole Jokića, s obzirom na to kakvo je "monstruozno" zakucavanje izveo.

Ovo "kucanje" godine, viđeno je na meču Denvera i Finiksa, kada je Gordon gotovo sa slobodnog bacanja skočio i brutalno zakucao preko Lendrija Šemeta. Sudije su na prvu, svirale faul u napadu, ali su nakon gledanja snimka priznali ovaj nevjerovatni potez i poene Arona Gordona.

Takođe, na listi nagrada našao se i Luka Dončić, koji je imao asistenciju godine, kada je na meču protiv Indijane na nevjerovatan način prevario dvojicu protivničkih igrača i dodao loptu iz jednog kornera u drugi, nakon čega je uslijedila trojka.

Osim njih, na listi nagrađenih su i Kevin Durent, Janis Adetokumbo, Rasel Vestbruk, kao i Lebron Džejms.

DUNK OF THE YEAR HANDLE OF THE YEAR ASSIST OF THE YEAR BLOCK OF THE YEAR PHOTO OF THE YEAR STYLE OF THE YEAR Presenting the winners of the 2022-23 regular season #NBAFanFavorites as voted by you!