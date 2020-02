Najbolji potezi Ol-stara za pamćenje

Očekivano, NBA Ol-star je donio na desetine sjajnih poteza gdje su prije svega prednjačila zakucavanja.

Međutim, bilo je tu i fenomenalnih asistencija, driblinga, "finti" i blokada.

Među igračima koji su se istakli proigravanjima, našao se i naš Nikola Jokić sjajnim alej-upom.

Posebno je veliki trag ostavio Trej Jang, koji je prvo "obrukao" Džejmsa Hardena, a potom poentirao u svom stilu.

The Joker doing what The Joker does, throwing dimes!!#NBAAllStar #MileHighBasketball pic.twitter.com/4UCzpyD1d6