Najpopularniji igrači NBA: Jokić nije u Top 15

Objavljena je lista najprodavanijih dresova u NBA ligi.

Nikola Jokić je dvostruki osvajač MVP nagrade koja se tada zvala po Morisu Podolofu, a sada po Majklu Džordanu.

I trenutno je Jokić lider u MVP trci, ali to ga ne svrstava među najpopularnije igrače, barem ne po prodaji dresova što kaže i nedavno objavljena lista.

Interesantno, ali na ovoj listi se nalaze Luka Dončić i Janis Adetokumbo i obojica su u Top 5, prenosi B92.

Takođe, najpopularniji je Stef Kari,a prati ga Lebron Džejms, dok slijede Janis i Luka, pa na petom mjestu Kevin Durent.

Listu možete vidjeti i sami:

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2022-23 season! pic.twitter.com/1h2gRFVOa7