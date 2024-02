Najveći trejd u istoriji NBA lige: Lejkersi se rješavaju Lebrona Džejmsa?

Jedan od američkih novinara, Dejvid Pingalor, prenio je informaciju kako uprava Los Anđeles Lejkersa istražuje mogućnost za trejd Lebrona Džejmsa.

Ipak, treba uzeti ovakvu informaciju sa rezervom. Pingalor ne spada među "elitne insajdere" kao što je Adrijan Vojnarovski. Međutim, isti novinar je već nekoliko puta bio upravu kada su u pitanju ovako velike vijesti.

Hearing from @nba peeps @KingJames is the top of the @Lakers list to trade the 39 year old. Pelinka is looking for the right team to dance with and is close to a suitor Lbj and AD both out tonight. @KTLA @KTLA5SPORTS #nba #Lakers