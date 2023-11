Nan: Partizan zvao, ali sam izabrao PAO zbog trenera

Nekadašnji plejmejker Los Anđeles Lejkersa Kendrik Nan otkrio da je bio na meti Partizana, pred gostovanje svog Panatinaikosa u Beogradu.

Spekulisalo se da bi bivši saigrač Lebrona Džejmsa u Los Anđeles Lejkersima mogao da obuče crno-bijeli dres.

"Glasine? Nisu to bile glasine, to je bila istina. Kontaktirao me je Partizan nekoliko puta tokom ljeta. Čak je jedan od mojih trenera u Majamiju pričao da bi trebalo da odem u Partizan, da je to odlična sredina za mene. Blizak je sa nekim iz kluba, ne mogu sada da se sjetim kim, ali baš se bio zalagao za Partizan. Odlučio sam drugačije i to je to. Zadovoljan sam gdje sam", rekao je Nan za "Mozzartsport".

Nije krio razloge nedolaska u Partizan kod Željka Obradovića.

"Morao sam da sagledam sve aspekte. Procijenio sam da je Panatinaikos bolja opcija za mene, prije svega zbog stila igre, trener Ataman daje veliku slobodu igračima. Nisam htio da odem u neki klub koji već ima igrača koji su slični meni, tačnije slični mojim karakteristikama. U Panatinakosu je situacija u sastavu takva da sam procijenio da mogu najviše da pomognem. Htio sam odmah da se istaknem".

Nan se još prilagođava evropskoj košarci, prosječno bilježi 5,5 poena po meču, a najbolji je odigrao protiv Virtusa kojem je ubacio 11, ali je u grčkoj ligi pokazao da počinje da hvata ritam (18p, 6sk, 4as, 3uk protiv PAOK-a).

"Veoma je drugačije. Definitivno nije isto kao u NBA ligi. Baš kvalitetna košarka se igra, nadmetanje je žestoko iz nedjelje u nedjelju. To je nešto što je odmah uočljivo. Veliki je broj kvalitetnih igrača, jakih timova. Moram da priznam da se navikavam još na sve, ali prihvatio sam ovaj izazov i uživam u njemu. Iznenadilo me koliko je liga takmičarska iz nedjelje u nedjelju. Stil je nešto drugačiji u odnosu na ono šta sam navikao. Odmah mi je postalo jasno da prednosti koje igrač sa loptom ima u NBA ligi, ovdje skoro da ne postoje. Uz to je linija za tri poena bliža, to odmah smanjuje parket, a to znači da odbrane lakše mogu da se namjeste, uvijek je čuvar blizu tebe. Čovjek bi pomislio da je lakše pogađati trojke u Evropi, jer je linija bliže, ali je zapravo potpuno suprotno. Nema prostora kao u NBA ligi, lopta mora uvijek da se kreće".

