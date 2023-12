Navijači Partizana zasuli parket igračkama (VIDEO)

Navijači Partizana su opravdali očekivanja pred meč sa Virtusom kada su u pitanju plišane igračke, jer su toliko njih ubacili na teren da je sama utakmica kasnila.

Sjajna slika poslata je iz Arene, gdje su Grobari ispoštovali akciju kojom se pomaže socijalno ugroženoj djeci.

Podsjetimo, Partizan je u saradnji sa NIS-om osmislio akciju gdje će pomenuta kompanija uplatiti 1.000 dinara za svaku plišanu igračku koja završi na parketu.

Kako je sve to izgledalo, možete pogledati na snimku ispod:

Partizan fans turn the court into a playground by throwing toys on the court which will be donated to foster homes pic.twitter.com/dQdDD2igj4