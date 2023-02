Navijači istakli natpis Jokiću: U tem Somboru svega ima (FOTO)

Košarkaši Orlanda pobijedili su na svom terenu ekipu Denvera, a Nikola Jokić je upisao 29 poena, 12 skokova i šest asistencija.

Tokom meča navijači na tribinama su razvili natpis "U tem Somboru svega ima" što nije promaklo američkoj novinarki na parketu.

Ona je navijače upitala; "Šta to znači? Djeluje lijepo..."

To our Serbian fans: what does this sign say?? Seems nice pic.twitter.com/sj0rM7OmPl