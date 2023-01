Navijači napravili haos i upali na teren (VIDEO)

Navijači Fenerbahčea napravili su pravi haos na poluvremenu utakmice protiv Olimpijakosa u okviru Evrolige kada su upali na teren i verbalno napali sudije tog košarkaškog meča.

Horor scene stižu nam iz Istanbula. Olimpijakos je na poluvremenu imao ogromnu prednost u odnosu na Fenerbahče, 31:50, a samo je srpski reprezentativac Marko Gudurić bio vrijedan pomena u sastavu turskog velikana.

Bjesnio je Itudis, bjesnio je i Skoti Vilbekin koji je nakon dvije tehničke greške isključen. Želio je Amerikanac da se "obračuna" sa sudijama, nakon čega su ga bukvalno iznijeli sa terena, a onda je čitava situacija eskalirala.

Fenerbahce fans see referees out to the locker room after the first-half #EuroLeague pic.twitter.com/AzAF39EsUe