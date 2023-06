"Ne postoje prečice ako želite nešto veliko"

DENVER - Košarkaš Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić izjavio je danas da su Nagetsi strpljenjem stigli do šampionskog prstena u NBA ligi, prenosi I-Es-Pi-En (ESPN).

Košarkaši Denvera osvojili su noćas prvu šampionsku titulu u istoriji franšize, pošto su u petoj utakmici finala NBA lige na svom terenu pobijedili Majami rezultatom 94:89. Denver je do titule stigao serijom 4:1 u pobjedama.

"Pitao sam trenera (Majkl Meloun) da me pusti malo više da odmorim, da imam više slobodnih dana kako bih se bolje spremio za novu sezonu. Osetio sam drugačiju energiju na početku sezone, nisam optimista, ali to mi je dalo motivaciju da možemo da uradimo nešto veliko ove sezone", izjavio je Jokić na konferenciji za medije.

Srpski centar je potom odgovorio na pitanje novinara šta misli o sve jačem uticaju evropskih košarkaša u NBA ligi.

"Imamo uticaja, ali naravno da su Amerikanci većina lige i da bi tako i trebalo da bude, jer SAD je osvojio ne znam koliko zlatnih medalja, ali svakako ima mnogo evropskih igrača koji doprinose za osvajanje titule", naveo je Jokić.

On je podsjetio da je u Denveru od 2015. godine.

"Morate da budete strpljivi ako želite nešto veliko, Džamal (Marej) je kao što znate bio povređen, ali to je proces koji moraš da osetiš, ne postoje prečice, ovo je putovanje i srećan sam da sam deo tog putovanja", istakao je Jokić.

Srpski košarkaš je ponovio da želi da se odmori poslije naporne sezone.

"Moram da odem kući! Uspeli smo u našem poslu, osvojili smo titulu. Neverovatan je osećaj, ali nije sve na svetu. Želeli smo, ali to nije najvažnija stvar, ima mnogo drugih stvari koje volim da radim, ali to je normalno. Ali dobar je osećaj kada uradite nešto u šta nije niko verovao, osim nas, to je zaista nešto specijalno", izjavio je Jokić.

On je priznao da je imao veliku podršku svih članova porodice.

"Nije samo ćerka, već i žena, braća, nekada smo svi živeli zajedno. Oni su ljudi koji mi mnogo znače, bez njih ne bih bio ovakva osoba", istakao je Jokić, koji je peti meč završio sa 28 poena, 16 skokova i četiri asistencije.

Jokić je po završetku meča dobio trofej "Bil Rasel", za najkorisnijeg igrača (MVP) finala NBA lige. Srpski košarkaš je na konferenciji za medije odgovorio i na pitanje da li se raduje šampionskoj paradi. Jokić je u tom trenutku okrenuo glavu i pitao portparola kluba: "Kada je parada?".

On je odgovorio da je u četvrtak, a onda je Jokić rekao: "Ne, moram da idem kući".

Jedan od novinara pitao je Jokića da li je ovo najveća era srpskih sportista.

"Morala bi da bude", odgovorio je Jokić.

Srpski košarkaš je potom uzeo telefon da provjeri da li je stigla čestitka najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića, ali se iznenadio kada je video veliki broj poruka.

"Sport je nešto što je Srbiju uvek guralo napred. Čak i pre 20-30 godina. Imamo Đokovića koji je za nas najbolji svih vremena. Sada imamo i NBA šampiona. Dobar je trenutak da budeš Srbin", zaključio je Jokić.