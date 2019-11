Ne­boj­ša Pa­vlo­vić, je­dan od naj­bo­ljih ko­šar­ka­ša ba­nja­lučkog Bor­ca, vje­ru­je da je vri­je­me da Ba­nja­lu­ka po­no­vo ima bh. li­ga­ša i upra­vo je to je­dan od ra­zlo­ga za­što je obu­kao crve­no-pla­vi dres.

Bo­rac na­kon se­dam uta­kmi­ca u Prvoj li­gi RS ima se­dam po­bje­da, a Pa­vlo­vić je je­dan od igrača ko­ji ri­va­li­ma za­da­je naj­vi­še pro­ble­ma.

"Dao sam ma­ksi­mum, ali moj učinak je u dru­gom pla­nu. Naj­važni­je je da eki­pa po­bjeđuje. U počet­ku sam is­kus­tvom ma­lo 'po­gu­rao' sai­grače, jer su mom­ci bi­li u grču, ali sa­da sve do­la­zi na svo­je mjesto i do­bro igra­mo", re­kao je Pa­vlo­vić za "Ne­za­vi­sne".

Ba­nja­lučani pri­je počet­ka se­zo­ne ni­su mno­go go­vo­ri­li o am­bi­ci­ja­ma.

"Na počet­ku se­zo­ne ni­smo zna­li šta možemo da očeku­je­mo ni od na­še eki­pe ni od ri­va­la i bi­li smo umje­re­ni u pro­gno­za­ma. Pri­pre­me su bi­le du­ge, ali do­bro odrađene, i to to da­je re­zul­ta­te. Među dva-tri naj­bo­lja ti­ma smo u li­gi, uz HEO i Ra­dnik. Pri­je­dor Spar­tak me pri­ja­tno izne­na­dio, možda igrački ni­je naj­bo­lji, ali ima­ju tim­sku igru i atmo­sfe­ru i za­to su tu gdje je­su (ima bod ma­nje od Bor­ca). U su­bo­tu igra­mo der­bi s nji­ma i u slučaju po­bje­de do­da­tno bi­smo se odvo­ji­li na ta­be­li", kaže Pa­vlo­vić.

Ipak, upo­zo­ra­va da je se­zo­na du­ga i da tre­ba bi­ti naj­bo­lji u plej-ofu.

"To što ne­ko za­vrši prvi u li­ga­škom di­je­lu ta­kmičenja, ni­šta ne znači. Sve može pas­ti u vo­du ka­da počne plej-of. Pred doigravanje se sve bri­še, to je fi­zički i men­tal­no dru­gačije ta­kmičenje i tre­ba ga ma­ksi­mal­no do­bro odi­gra­ti. Ali, bi­tno je da smo na pra­vom pu­tu, da nas po­vre­de za­obiđu. Učinak će za­vi­si­ti i od ri­va­la, ko će se od pro­ti­vni­ka po­jačati... Mno­go fa­kto­ra je u igri", is­ta­kao je ko­šar­kaš Bor­ca.

Ti­tu­la je želja i cilj, a Pa­vlo­vić kaže i uz želju da vi­še bu­de sa po­ro­di­com, su­pru­gom i kćer­ki­com, je­dan od ra­zlo­ga za­što no­si crveno-plavi dres.

"Bio sam pri­je šest go­di­na član eki­pe ko­ja je ispa­la iz bh. li­ge i bor­ba za po­vra­tak u naj­vi­ši rang me vu­kla da se vratim u Bo­rac. Ta­kođe, čel­ni­ci klu­ba uli­je­va­ju po­vje­re­nje, ma­ksi­mal­no su po­svećeni Bor­cu i de­ša­va se mno­go to­ga li­je­pog u klubu i oko njega. Ba­nja­lu­ka ima pra­vu ko­šar­ka­šku pu­bli­ku. Na­vi­jači zna­ju ka­da tre­ba da nas podrže, ka­da da za­ga­la­me. Li­je­po je po­no­vo igra­ti u 'Bo­ri­ku'", is­ta­kao je tri­de­set­dvo­go­diš­nji Pa­vlo­vić, a na pi­ta­nje ka­ko se osjećao ka­da je ove se­zo­ne obu­kao dres Bor­ca, od­go­vo­rio je:

"Bio sam uzbuđen kao ka­da sam ga prvi put oblačio, iako ni­sam u go­di­na­ma ka­da bi tre­ba­lo da imam tre­mu. Ali, imao sam po­zi­ti­vnu."

Ve­li­ku po­dršku on i sai­grači ima­ju od tre­ne­ra Mar­ka Šćekića, ne­ka­da us­pje­šnog igrača, ko­ji je ove se­zo­ne počeo ka­ri­je­ru kao prvi tre­ner.

"Šćekić je za­is­ta do­bar, ve­oma je obučen za ovaj po­sao i vi­di se da ima ve­li­ko igračko is­kus­tvo, da je igrao Evro­li­gu... Ka­da je tre­ba­lo da počnem da ra­dim s njim, ni­sam imao pre­dra­su­de s obi­rom na to da mu je ovo prva se­zo­na u ko­joj ra­di kao prvi tre­ner. Ni­ka­da ne­mam pre­dra­su­de i pos­ta­vnim se ta­ko da mi je tre­ner naj­bo­lji tre­ner na svi­je­tu. Sa­mo ta­ko se može doći do re­zul­ta­ta", kaže Ne­boj­ša Pa­vlo­vić.

Osam go­di­na ni­je pro­pus­tio meč

Ne­boj­ša Pa­vlo­vić je, osim Bor­ca, igrao za šved­ski Ore­bro, por­tu­gal­sku Vi­to­ri­ju Ala­veš Gi­ma­ra­eš, špan­sku La Pal­mu, Ka­kanj i Ves­prem. Ima mnogo do­gađaja ko­ji su obi­lježili nje­go­vu ka­ri­je­ru, a on iz­dva­ja ne­ke od njih.

"Možda sam naj­po­no­sni­ji na činje­ni­cu da osam go­di­na ni­sam pro­pus­tio ni­je­dnu ta­kmičar­sku uta­kmi­cu. U pet država sam igrao, a od re­zul­ta­ta bih izdvojio fi­na­le por­tu­gal­ske li­ge i osvo­jen Kup Mađar­ske."