Nedović: Mržnja između Zvezde i Partizana nikada nije bila veća

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović u intervjuu za grčki specijalizovani košarkaški portal "Eurohoops" izjavio je da je rivalitet između dva najveća srpska kluba, Crvene zvezde i Partizana, prerastao u mržnju.

Kao bivši igrač Panatinaikosa, on je uporedio rivalitet atinskih “zelenih” i Olimpijakosa, sa onim između beogradskih “večitih rivala”.

"Bio sam u Grčkoj dvije godine i igrao protiv Olimpijakosa. Uvijek je tenzično i sjajna atmosfera u dvoranama “OAKA” i “Mira i prijateljstva”. A onda sam otišao u Crvenu zvezdu i mogu da kažem da mržnja između Zvezde i Partizana nikada nije bila veća nego sada. Prilično sam bio iznenađen time", rekao je Nedović.

On je dodao da se odnosi između navijača Zvezde i Partizana ponekad prenesu i na teren.

"Verujem da to ima veze sa time da oba tima imaju velike ambicije, uložili su puno novca i stvarno žele da trijumfuju. Atmosfera koja je kreirana među navijačima često izmakne kontroli i mislim da to nije dobro za sport. Takođe utiče i na nas, igrače, što nije dobro, ali to je nešto što morate da iskontrolišete. Nadam se da će biti bolje, ne vidim da ide na bolje, jer je mržnja dva tima i dvije grupe navijača na najvišoj mogućoj tački do sada. Mislim da svi moraju da se sjete, na kraju dana, da je ovo samo sport i da ima bitnijih stvari u životu", objasnio je bek Zvezde.

Nedović je izjavio i da je srećan što trenutno nastupa u klubu za koji navija, ali i da je tokom boravka u Panatinaikosu osjetio da ga navijači vole i cijene.

"Olimpijakos i Zvezda gaje bratstvo, ali Panatinaikos ima posebno mjesto u mom srcu. Vjerovatno jer je bilo teško vrijeme kada sam bio tu. Igrao sam dobro od starta i kada pokažete ljudima takvu igru, oni počnu da vas vole i ta ljubav je bila nevjerovatna. Zaista cijenim to i dan danas", rekao je Nedović.

