Nedović: Nejpirov odlazak nas je zbližio

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović kaže da se taj tim regrupisao otkako se Šabaz Nejpir vratio u Milano.

Nedović je na koktelu kluba sa Malog Kalemegdana govorio za medije, a najpre se dotakao dosadašnjeg djela sezone.

"Sve je kako treba, manjak povreda je rezultat rada tokom leta i dobrih priprema koje smo prošli svi sa trenerom Duškom Ivanovićem. Uvek može bolje, ja sam neko ko uvek zahteva mnogo od sebe, najveći sam svoj kritičar, trudiću se da budem još konstantniji i još bolji u narednom periodu koji je jako bitan za klub", rekao je Nedović.

"Sve utakmice smo izgubili sa pet ili manje poena razlike. U tom trenutku kada se izgubi utakmica to nije najsjajnije, isprazniš se emotivno i fizički, ali onda razmisliš i vidiš da fali to nešto malo što će nam doneti više pobeda na strani. Dobili smo sad Makabi, nadam se da će to biti prekretnica da nastavimo da pobeđujemo u gostima, jer da bi napravio uspeh u Evroligi jako je bitno pobeđivati na strani. Mislim da smo se sada regrupisali i zbližili od kad je Šabaz otišao i mislim da će nam to mnogo pomoći u daljem radu".

Zvezdu uskoro, tačnije 4. januara, očekuje derbi sa Partizanom u Evroligi.

"Igramo pred našim navijačima, siguran sam da će svi doći motivisani. Samo da nas zdravlje posluži, da budemo kompletni, da otežamo treneru posao odabira ko će igrati tu utakmicu. Imamo kvaliteta da se nosimo sa bilo kim".

Joanis Sferopulos je nedavno zamijenio Duška Ivanovića na klupi crveno-bijelih.

"Joanis je sjajan čovek pre svega, o trenerskim kvalitetima neću ni da pričam. Sjajan čovek sa kojim može da se razgovara i dogovara. Zbog njega želim da napravimo uspeh i da mu vratimo na najbolji mogući način za ovo poverenje", kazao je Nedović.

Zvezda naredni meč igra u četvrtak od 20.15 protiv Panatinaikosa.

