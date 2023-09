Nedović o reprezentaciji: Ne kajem se

Bek Crvene zvezde Nemanja Nedović kaže da se ne kaje zbog svoje odluke da ode sa priprema reprezentacije Srbije.

Poslije dvije pripremne utakmice pred Mundobasket, Nedović je saopštio da se nije snašao u ulozi koja mu je dodjeljena i da zato napušta tim.

"Nema kajanja, to je bila moja odluka. Jednostavno, ne bih se mnogo vraćao na sve to, ali meni su se desile mnogo lepe stvari u životu – jednostavno mi je fokus bio na tim stvarima. Nema kajanja, proveo sam to vreme na najlepši mogući način", rekao je Nedović, koji je prije tri mjeseca dobio ćerku, prenosi "Sport klub".

"Orlovi" su u Manili osvojili srebrnu medalju, poraz od Njemačke u finalu, poslije pobjeda nad Litvanijom i Kanadom u nokaut fazi.

"Mnogo mi je drago što su momci napravili rezultat jer znam koliko im je bilo naporno i psihički i fizički. Sve je to na kraju imalo smisla sa tom medaljom", naglasio je Nedović.