Nemanja Gordić najbolji asistent ABA lige u istoriji

Plejmejker podgoričke Budućnosti Nemanja Gordić upisao se u istoriju košarkaške regionalne ABA lige.

Gordić je u sinoćnjem meču finalne serije protiv Crvene Zvezde upisao četiri asistencije i tako stigao do brojke od 834 asistencije, što ga čini najboljim asistentom ABA lige u istoriji.

ABA liga mu je danas na svom zvaničnom Twitter nalogu čestitala ovim povodom.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine u regionalnoj ligi igra još od 2005. godine. U karijeri je nastupao za Budućnost, Partizan, Igokeu i Cedevitu, dok je 2011. i 2012. godine igrao u inostranstvu, u Romi i Azovmašu.

Congratulations to @KKBuducnostVOLI guard @ngordic20 on becoming the #ABALiga All Time Assists Leader! pic.twitter.com/o5MXbp9ncb