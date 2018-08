Nemoć FIBA odgodila pripreme košarkaša BiH: Četvorica otpala sa spiska

​Markus Lončar, Nedim Buza i Miralem Halilović zbog povreda, te Nemanja Gordić (bez zvaničnog obrazloženja), neće se pojaviti na okupljanju muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pred septembarske mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Finske i Češke.

Osim problema sa osipanjem igračkog kadra koji je trenutno spao na 15 imena, košarkaški tim BiH muči i birokratija. Zbog nemoći FIBA da primora klubove da dozvole svojim košarkašima da se odazovu na vrijeme pozivu stručnog štaba, umjesto za danas, okupljanje je prolongirano za ponedjeljak.

"Nažalost, dosta klubova pravi probleme i zateže oko puštanja svojih igrača. Pisali smo dopise, molbe, upozorenja, ali je FIBA nemoćna da na bilo koji način privoli klubove. Zato je prvi dan priprema u ponedjeljak. Imaćemo nekih desetak košarkaša na raspolaganju, ali očekujemo da ćemo do idućeg četvrtka biti kompletni", rekao je Siniša Kovačević, direktor reprezentacije BiH.

Elmedin Kikanović najavio je kašnjenje jer njegov klub ne dozvoljava da prije srijede napusti Monako. Emir Sulejmanović iz istih razloga dolazi tek sredinom sedmice, te između ostalih i Aleksandar Lazić. Kasniće i Džanan Musa, koji takođe stiže u srijedu, a potvrđen je na vrijeme dolazak iskusnog Jusufa Nurkića.

"U stalnom smo kontaktu sa igračima, pokušavamo i dopisima zamoliti klubove da eventualno popuste. Jedino nikakvu povratnu informaciju nemamo od Nemanje Gordića. Nekoliko puta sam ga zvao, pokušavao stupiti u kontakt, ali on nažalost ne odgovara na pozive. Zvanično nije otpao sa spiska, ali s obzirom na to da već skoro tri mjeseca nemamo nikakve komunikacije, sumnjam da će se tek tako pojaviti i na dan okupljanja. On je puno dao za reprezentaciju, ali i reprezentacija je njemu. Mislim da i ako želi da se oprosti, možda ovo nije bio pravi način", smatra Kovačević.

Ekipa će u septembarskom ciklusu biti i bez selektora Duška Vujoševića. Zbog zdravstvenih problema nije u mogućnosti voditi reprezentaciju. Kormilo je prepustio svom dosadašnjem prvom pomoćniku Mensuru Bajramoviću.

"U kontaktu smo sa Vujoševićem. Vjerovatno ćemo Bajramović i ja u četvrtak ili petak otputovati u Beograd i sresti se sa Vujoševićem. Očekujemo da nam da neke smjernice. Ono što je zasad sigurno, bez obzira na kašnjenja i izostanak četiri imena sa prvobitnog popisa, dodatne pozive nećemo slati", zaključio je Kovačević.

Okupljanje ekipe je u ponedjeljak u hotelu "Holidej - Evropa grup", a isti dan u večernjem terminu planiran je i zatvoreni trening. Gostujuća utakmica protiv Finske igra se 12. septembra, dok četiri dana kasnije bh. košarkaši u Sarajevu dočekuju Čehe.