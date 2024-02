Nestvaran poraz Partizana, istorija Milera-Mekintajera

Košarkaši Partizana upisali su peti poraz u nizu računajući sva takmičenja.

Crno-bijeli su večeras u krcatoj Areni u okviru 25. kola Evrolige šokantno poraženi od Bajerna u posljednjoj sekundi (78:79). Trojku je sekundu do kraja pogodio Silvijan Francisko za bolan poraz Partizana. Tim Željka Obradovića je sada na omjeru 12-14 i sve je dalje od plej-ina.

Gosti su bili nešto bolji na startu meča, početkom druge dionice su imali plus 7, a onda je Obradović poslao defanzivnu petorku, koja je zaustavila Bavarce, a u napadu je blistao Frenk Kaminski koji je pogodio četiri trojke bez promašaja za preokret domaćih koji su na poluvremenu vodili 45:41.

U istom ritmu je Partizan nastavio i u nastavku, a u 25. minuti su po prvi put otišli na dvocifrenu prednost (59:49). Kevin Panter je u tim trenucima preuzeo odgovornost i već tada je imao 17 poena. Ipak, Bavarci su uoči posljednjih 10 minuta spustili na minus 4 (59:63).

U posljednjem kvartalu je bilo neizvjesno i dramatično, Bajern je tri minuta do kraja došao do egala (72:72), Pi Džej Doužer je vezao četiri poena, a onda je Kaminski pogodio za 78:74 na 50 sekundi do kraja. No onda Francisko prvo pogađa bacanja, zatim Panter promašuje trojku, a onda sekundu do kraja Francisko pogađa trojku za pobjedu. Panter je pokušao sa zvukom sirene, ali nije pogodio. Najefikasniji kod Partizana bili su Kevin Panter (22) i Frenk Kaminski (14), dok je Doužer dodao 10. U narednom kolu Evrolige Partizan dočekuje Anadolu Efes.

Inače. u ostalim večerašnjim mečevima Efes je savladao Makabi (105:91), dok je Baskonija slavila protiv Asvela (94:80). Na ovom meču Kodi Miler-Mekintajer je ispisao istoriju. Upisao je tripl-dabl, 11 poena, 11 skokova i rekordnih 20 asistencija. Prethodno, rekord su držali Stefan Jović i Fakundo Kampaco, po 19. Milano je nanio tek četvrti poraz Realu (81:76).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.