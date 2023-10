Nestvarni Dončić uspio što niko u istoriji NBA lige nije (VIDEO)

Fenomenalnu partiju za istoriju Dalasa i NBA lige odigrao je Luka Dončić za pobjedu kod Memfis Grizlijsa rezultatom 125:110. Slovenski genijalac vodio je tim iz Teksasa s 35 koševa (5/10 za dva i 6/12 za tri poena) te po 12 skokova i asistencija. Perfektnu partiju za anale začinio je s po jednom ukradenom loptom i blokadom.

Dončić je ovako ostvario niz istorijskih poduhvata. Nakon prve tri utakmice sezone najbolji je strijelac lige s 39 poena po utakmici uz čak 11.7 skokova i 9.7 asistencija po utakmici. Jedini je igrač ove sezone u ligi s tripl-dablom s 30 poena. Ali, to nije sve. Dok svi ostali igrači u NBA nemaju nijedan takav učinak, Dončić ih već ima dva.

Tako je postao tek treći igrač u istoriji, nakon Oskara Robertsona i Rasela Vestbruka, koji je u prve tri utakmice sezone dvije završio monstruoznim tripl-dablom, onim u kojem je postignuto 30 koševa. U novijoj istoriji najjače lige svijeta Dončić je nedodirljiv u ovoj kategoriji, rezerviranoj samo za legende.

Most 30-point triple-doubles over the last 5 seasons: 31 — Luka Doncic [gap] 19 — Nikola Jokic Luka is already top 5 all-time in 30-point triple-doubles. https://t.co/DP2S71iNSG