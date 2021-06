Nestvarno izdanje Džons: Sjajne "zmajice" ipak nisu mogle do polufinala

Ženska košarkaška reprezentacija BiH nije uspjela da priredi novu senzaciju na Evropskom prvenstvu i tako se plasira u polufinale.

"Zmajice" su danas u Strazburu poražene u četvrtfinalu od domaće selekcije Francuske sa 67:80 . Bez obzira na poraz, bh. košarkašice koje su ispisale istoriju na EP nastavljaju takmičenje i to u Valensiji koja je domaćin završnice prvenstva.

Pulenke Gorana Loje očekuje izuzetan bitan meč za plasman od 5. do 8. mjesta, obzirom da će prvih šest reprezentacija izboriti plasman na kvalifikacioni turnir za Svjetsko prvenstvo. Rival bh. damama biće selekcija Švedska, a u slučaju trijumfa BiH će po prvi put u istoriji biti u prilici da se plasira na Mudobasket.

Kada je u pitanju današnja utakmica BiH je pokazala da je zasluženo u Top 8. Francuskinje su opravdale ulogu najvećeg favorita turnira. Bh. dame su odigrale fantastičnih prvih 10 minuta. Na krilima Džonkel Džons su vodile sve do posljednje sekunde, kada su Francuskinje poentirale za 18:16. I u drugom periodu „zmajice“ su bile ravnopravan rival favorizovanom rivalu, te su nakon 15 minuta vodile 25:23. Ipak, domaće su do kraja poluvremena uspjele da odu na plus 8 (39:31).

U nastavku je bh. tim ostao bez snage zbog kraće rotacije, što su iskoristile Francuskinje koje su već početkom treće četvrtine otišle na plus 15 (46:31). Ipak, BiH se nije predavala, te je brzo spustila na minus 7 (44:51), a nakon poena Tavićeve bilo je svega minus 5 u 28. minuti. Do kraja četvrtine su domaće uspjele ponovo da odu na dvocifrenu razliku (63:47).

U posljednjih 10 minuta bh. reprezentacija nije uspjela da ozbiljnije zaprijeti Francuskinjama. Bh. selekciji se nema šta prigovoriti i danas su djevojke ostavile srce na terenu, ali umor, te kvalitet protivnika bio je glavni uzrok poraza, ali i činjenica da Lojo nije mogao računati na Maricu Gajić, što je bio veliki hendikep. Džons je odigrala vjerovatno jednu od najboljih partija ikada na Evropskim prvenstvima. Ubacila je 29 poena uz 24 skoka. Najbliže su joj bile Matea Tavić i Miljana Džombeta sa po osam poena.