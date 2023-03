Neuništivi Jokić pod temperaturom ostvario tripl-dabl

Samo 24 sata poslije poraza od Njujork Niksa, Nikola Jokić i njegov tim su sinoć gostovali i u Bruklinu, gdje su mnogo bolje prošli. Denver Nagetsi su ovaj meč dobili sa 108:102, a Srbin je, iako je posljednjih dana imao povišenu temperaturu, stigao do novog tripl-dabl učinka.

Džamal Marej je sjajno počeo utakmicu u ekipi Denvera i već do sredine druge četvrtine je stigao do 20 postignutih poena, a u to vrijeme Jokić je na svom kontu imao samo dva poena, ali uz pet asistencija.

Nagetsi su sve vrijeme imali rezultatsku prednost, a kada je Marej zatajio, Jokić je preuzeo odgovornost u napadu i već do poluvremena stigao do dvocifrenog broja poena.

Novi tripl-dabl srpski centar je osigurao na šest minuta prije kraja meča, kada je izgledalo da je meč riješen, jer je Denver vodio sa 100:81.

Ali, od tog trenutka Bruklin pravi seriju 12:0 i vraća nakratko rezultatsku neizvjesnost.

Nikola Jokic, asist sayısını da çift haneye çıkartıyor ve triple-double'ı tamamlıyor pic.twitter.com/BSKBk3XL00 — Clutch Time (@ClutchPage) March 19, 2023

Majkl Porter je konačno prekinuo seriju domaćina, pogodio je za 102:93, a Jokić zatim pravi treću uzastopnu ličnu grešku, ukupno petu od početka meča.

Ipak, na ulasku u posljednja dva minuta Koldvel-Poup pogađa trojku za 108:94 i rješava pitanje pobjednika.

Na kraju, Nikola Jokić 22 poena, 17 skokova i 10 asistencija, Porter je bio najefikasniji sa 28 poena, a Marej se zaustavio na ''samo'' 25 poslije fantastičnog početka, ali je dodao i osam asistencija.

U Bruklin Netsima najbolji Bridžis sa 23, a Klekston je upisao 19, uz osam skokova.

Denver se učvrstio na prvom mjestu Zapada sa 48 pobjeda i 24 poraza, Bruklin je šesti na Istoku sa skorom 39-32.