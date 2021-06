Nevena Jovanović: Imamo mi još posla, nismo sve završile

VALENSIJA - Utisci se nisu slegli, vjerujem da je tako i kod drugih djevojaka, tek ćemo kasnije biti svjesne da smo pobijedile jednu veliku ekipu kao što je Španija. Imamo mi još posla, nismo sve završile, izjavila je košarkašica Srbije Nevena Jovanović.

Dva dana poslije istorijske pobede protiv Španije 71:64, aktuelnog šampiona Evrope i domaćina Evrobasketa, Jovanović je u razgovoru za Tanjug govorila o pripremi za četvrtfinalni meč, dešavanjima u dvorani u Valenisji i sudijskoj odluci u finišu susreta, prisjetila se poraza od istog rivala u polufinalu EP 2019. godine u Beogradu, a istakla je i kako tim treba da igra protiv Belgije u polufinalu.

"Utakmica je bila teška iz mnogo razloga, zbog naše istorije sa Španijom, a i samog značaj utakmice... Neko samo ne obraća pažnju na sudije, jer se njihove odluke ne menjaju. Sama ta situacija sa slobodnim bacanjima, koliko god to bilo teško u sekundi, mislim da nam je dalo dodatnu motivaciju u produžetku, da moramo i možemo protiv njih. Ono što je Sonja rekla, ne treba da ljutite Srbe, mislim da je to pravi opis". rekla je Jovanović Tanjugu.

"U tom trenutku je bio šok, ali to nas je razljutilo i dodatno motivisalo da dobijemo meč. To je naš mentalitet, inat proradi i tada smo najjači. Gledam devojke, gledam Marinu, ne zna se kome je teže... Pomislila sam u sebi 'Znam da ima Boga, pomoći će nam'. Tako je i bilo, promašila je drugo bacanje, a u produžetku nisu mogle da nam stanu na put".

Bio je ovo prvi trijumf Srbije ikada na prvenstvima Evrope protiv Španije poslije šest poraza, od kojih je četiri bilo sa razlikom većom od 11 poena.

"I selektorki i nama je bilo teško da gubimo od Španije svih ovih godina i to u važnim mečevima. Na sastanku pred meč Marina nam je još jednom stavila do znanja da veruje u nas, ceo sistem koji traje godinama. Mislim da smo upile sve ono što nam je rekla i da smo ispunili zadatake na terenu. Kada sma pričala sa Sashom Čađo, rekla mi je da nije teško ovo što Marina traži od nas. Na kraju se stvarno to i ispostavilo. Ključne stvari smo ispoštovali i zasluženo, konačno slavili".

Posljednji poraz od Španije Srbija je doživjela u polufinalu Evropskog prevenstva 2019. godine u Beogradu.

Novinarima koji su tada bili u miks zoni, ostale se upamćene suze Nevene Jovanović, kada poslije meča nije mogla da savlada emocije zbog poraza i nezadovoljstva svojom igrom.

Dvije godine kasnije, protiv istog rivala, Nevena je bila dzoker srpske reprezentacije. Završila je meč sa dabl-dabl učinkom od 15 poena i 10 skokova, zbog čega je izabrana u idelanu petorku četvrfinala Evrobasketa, a trojkom na kraju meča samo je potvrdila trijumf Srbije.

"Ta utakmica u Beogradu mi je najteže pala, igrali smo protiv njih na domaćem terenu. Nije da smo u sredu igrale da im vratimo, ali zašlužili smo pobedu u četvrtfinalu. Ovo je naša godina, slavili smo posle toliko utakmica sa njima. Posle četvrtfinala je mnogo devojaka plakalo, a ja sam se isplakala u Beogradu i samo sam bila srećna", rekla je Jovanović kroz osmijeh.

Danas je dan pauze na EP, a sutra od 21 sat Srbiju u Valensiji čega borba za finale sa Belgijankama.

"Svi koji su došli u polufinale su jaki protivnici. Belgija je konstantno dobra u poslednjih nekoliko godina, imaju Emu Meseman koja stvarno igra na dobrom nivou i vodi celu ekipu. Imali smo sastanke, imamo vremena da se spremimo. Ko god da je protivnik, ja uvek gledam nas. Verujem u ovu ekipu, devojke i stručni štab. Ako mi budemo radile naš posao i sve ono što se od nas traži, mi smo tada najbolji. Mislim da nema potrebe da gledamo protivnika. Samo fokus na nas, da iz utakmice u utakmicu ispravljamo greške iz prethodnih i da prikažemo da najbolju igru", zaključila je Jovanović.