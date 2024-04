Nevjerovatan koš Dončića iz gotovo nemoguće situacije (VIDEO)

Slovenački košarkaš Luka Dončić sinoć je u sjajnoj NBA partiji Dalasa protiv Hjustona napravio potez za pamćenje.

U pitanju je nevjerovatan ubačaj iz skoro bezizlazne situacije u akciji iz treće četvrtine.

Dončić se nalazio u zoni trojke, a obranu na njemu igrao je Džabari Smit, najbolji igrač Roketsa u ovom meču.

Vrijeme na semaforu je curilo i Dončić nije mogao napraviti ništa osim baciti loptu prema košu i nadati se da će biti precizan.

Napravio je to pokretom kao da ide na polaganje, korak ispred crte za tri poena.

47 points for Luka Dončić against Houston is the 10th highest scoring regular season game of his career. Luka also tied his career high with nine 3pters but an outrageous two-pointer was the unforgettable moment for Harp and me on the broadcast, and #MFFL watching pic.twitter.com/beazPH4cCk