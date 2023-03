Nevjerovatan poraz Portlanda

Portland Trejl Blejzeri bh. košarkaša Jusufa Nurkića na nevjerovatan način su ostali bez pobjede protiv Filadelfije (120:119).

Portland je imao prednost od početka do samog kraja, a onda je u finišu poklekao i izgubio od Filadelfije.

Jusuf Nurkić ubacio je 11 poena uz po pet skokova i asistencija. Nurkić je ubacio bitne poene u finišu meča, ali to nije bilo dovoljno njegovom timu za pobjedu.

On je pri rezultatu 116:116 pogodio pod faulom, a ubacio je i dodatno slobodno bacanje. No ni to nije bilo dovoljno Portlandu.

Džoel Embid je donio pobjedu svom timu sjajnim poenom preko bh. centra.

Najefikasniji u trijumfu Filadelfije bio je upravo Džoel Embid sa 39 poena, dok se kod Portlanda istakao Anferni Simons sa 34. Demijan Lilard je imao 22 ubačaja.