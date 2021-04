Nevjerovatan potez Luke Dončića - "iz svlačionice"

Luka Dončić je prethodne večeri imao još jednu sjajnu partiju, ali nije krunisana pobjedom Dalasa.

Maveriksi su ubjedljivo poraženi od Filadelfija 76-ersa, iako je Slovenac ubacio 32 poena i imao po četiri skoka i asistencije.

I prije početka susreta je Dončić bio veoma raspoložen, pa je tako u jednom momentu izveo spektakularan potez.

Daleko iza koša, gotovo na tribinama, pimplovao je košarkašku loptu, a onda se namestio na šut i pogodio na neverovatan način.

Koš, praktično, iz svlačionice.

(B92.net)

