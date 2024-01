Nevjerovatna Јokićeva trojka za pobjedu i "Sombor dabl" protiv Golden Stejta (VIDEO)

Denver Nagetsi su savladali Golden Stejt Voriorse trojkom 130:127 trojkom Nikole Јokića u posljednjoj sekundi sa velike daljine. "Džoker" je završio meč sa 34 poena, 10 asistencija i devet skokova.

Susret dva prethodna prvaka NBA lige pripao je domaćinima u San Francisku.

Denver je imao blago vođstvo do kraja treće dionice, kad Voriorsi nižu četiri trojke i dolaze do dvocifrenog plusa 100:90. Na šest minuta do kraja su "Ratnici" imali prednost od čak 123:105 - i prosuli su je. Izuzetan povratak Nagetsa 13:0, gdje je naročito blistao Aron Gordon sa 11 uzastopnih poena, kako iz igre, tako i sa penala.

Stiglo se do neizvjesne završnice u kojoj je Nikola Јokić presudio rivalima. Prvo koš za 127:127, pa trojka za pobjedu u poslednjoj sekundi.

Јokić je završio sa tzv. "Sombor dablom" sa 34 poena, 10 asistencija i devet skokova. Aron Gordon je zahvaljujući odličnoj posljednjoj dionici došao do 30 poena, dok je DŽamal Mari stao na 25 poena. Ne treba da se izostavi ni doprinos mladog Pi DŽeja Votsona sa 19 poena.

Stef Kari je bio najefikasniji kod Voriorsa sa 30 poena. Pratio ga je Klej Tompson sa 24 poena.

Sljedeće na rasporedu za Denver je susret kod kuće sa opasnom ekipom Orlando Medžika u naletu. Golden Stejtu dolaze slabašni Pistonsi.

