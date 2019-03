Nevjerovatna trojka Rudija Fernadeza za trijumf Reala

U utakmicama 29. kola Evrolige košarkaši Makabija iz Tel Aviva i Reala slavili su pobjede.

Makabi je pred svojim navijačima bio ubjedljiv protiv Gran Kanarije 90:55, dok je Real u posljednjoj sekundi zahvaljujući trojci Rudija Fernandeza pobjedio Panatinaikosa sa 74:73.

Posebno je zanimljivo bilo u Atini gde je Panatinaikos igrao protiv šampiona Evrope, Reala. Imali su Grci tokom utakmice čak i 18 poena prednosti, ali nisu uspjeli da pobjede.

Nevjerovatna stvar dogodila se u posljednjem napadu ne maču. Na 21 sekundu do kraja Real je krenuo u posljednji napad pri rezultatu 73:71 za Panatinaikos.

Nije to bila dobra akcija Španaca, djelovalo je da je lopta izgubljena, ali ona je stigla do Rudija Fernandeza koji je na jednu desetinku sekunde do kraja uspio da uputi šut za tri poena gotovo iz izgubljene pozicije, preko Dešona Tomasa. Pogodio je za veliku radost igrača Reala i muk u dvorani "Oaka".

Have you ever seen ANYTHING like that?@rudy5fernandez wins it with a PRAYER at the buzzer.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2YczKHfhiU