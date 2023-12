Nevjerovatni Efes bez šestorice dobio PAO i Atamana

Košarkaši Anadolu Efesa napravili su malo iznenađenje i bez šestorice standardnih prvotimaca u Istanbulu su pobijedili Panatianikos rezultatom 71:68.

Turski tim u posljednje vrijeme ima ogromne probleme sa povredama, ali je protiv ekipe koju predvodi njihov dojučerašnji trener Ergin Ataman upisao šesti trijumfa i sa učinkom 6-6 na sredini je tabele. Identičan skor poslije drugog uzastopnog poraza ima i PAO.

U sastavu Efesa nije bilo Elajdže Brajanta, Rodriga Bobue, Anta Žižića, Vila Klajburna, Tibora Plajsa i Dereka Vilisa, a odgovornost su preuzeli Šejn Larkin i odlični Tajrik Džons.

Efes je odlično počeo utakmicu i brzo je došao do dvocifrene prednosti, međutim, očekivano je izgubio i ritam, tako da su Atinjani početkom posljednje dionice došli do maksimalnih plus 4 – 58:54.

