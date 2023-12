Nezaustavljivi Dončić igrao poput ikone NBA lige (VIDEO)

​Protekle noći je slovenski košarkaš Luka Dončić za svoje Maverikse odigrao kao Vilt Čemberlejn i zabilježio tripl-dabl za poluvrijeme.

Slovenac je bio nezaustavljiv i sa 40 poena uz 11 skokova i 10 asistencija nosio Dalas do nevjerovatnih 147:97 nad Jutom Džez.

Slovenac je dovodio do ludila protivničke igrače, a poseban "pik" imao je na Krisa Dana.

"I didn't do nothing. He's just mad I'm busting his a$$" Luka Doncic had the first 25-point triple-double half in NBA history, finished with 40/11/10 in 3 quarters and had another funny postgame interview after the Mavs 50-point beatdown on the Jazz pic.twitter.com/QGVXPFQDpL