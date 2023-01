Nezaustavljivi Janis pregazio Pelikanse (VIDEO)

Ako tražite definiciju raspoloženosti, onda je to definitivno pređašnja noć Janisa Adetokumba u meču protiv Nju Orleans Pelikansa. Sjajni Grk uspio je da ubaci čak 50 poena u pobjedi svog Milvokija, rezultat je bio 135:110.

Gazio je Janis svog rivala, bez milosti. Jednostavno, Grk je bio toliko jak da ga niko nije mogao zaustaviti. Pored svojih 50 poena, imao je i 13 skokova uz četiri asistencije.

Kao što smo rekli, procenti su priča za sebe. Ubacio je 20 od 26 šuteva iz igre, od čega 3/4 za tri poena, na sve to pogodio je 7/12 bacanja, pa je mogao da bude i efikasniji samo da je koncentracija na penalima bila malo bolja.

Ali i pored toga je postigao gotovo polovinu poena koliko su dali rivali. Pored njega je u Mivokiju dobar bio i Džru Holidejsa 17 poena i sedam skokova, a imao je i šest asistencija. Na drugoj strani se istakao Hoze Alvarado sa 18 poena uz tri skoka i šest podijeljenih lopti.

Giannis Antetokounmpo with 50 points in 30 minutes. Best player in the world. pic.twitter.com/DoBxV457m3