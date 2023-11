Ni Džejms nema lijepe riječi za Mesinu

Košarkaš Monaka Majk Džejms uključio se u debatu u vezi sa trenerom milanske Olimpije Etoreom Mesinom.

Italijanski stručnjak se osvrnuo na slab start sezone svog tima i praktično okrivio Kevina Pangosa.

Džejms nije htio da ćuti na ove kritike, pogotovo što je i sam imao loša iskustva sa Mesinom. Kada je četvorostruki šampion Evrolige stigao u Olimpiju 2019. godine, najprije je precrtao Džejmsa koji je imao sjajnu sezonu.

"U srži našeg razočaravajućeg starta sezone je to da nemamo pravog vozača za naš automobil. Pangos nije čovek koji može da učini da ovaj tim zaigra“, izjavio je Mesina.

Ubrzo je stigao odgovor od Džejmsa.

"Kriviti plejmejkera koji je bio član idealnih petorki Evrolige i pokazao izuzetan nivo u prvih pet utakmica, a ne pogledati se u ogledalo i priznati da si sastavio očajan tim. To je najviši nivo manipulacije koji sam ikada vidio", napisao je Džejms na društvenim mrežama.

blaming a PG that's been all Euroleague and showed high level performance 5 games into a season and not looking in the mirror and admitting you put together a terrible constructed roster is the highest level of gaslighting I've ever seen