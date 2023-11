Ni uzavrela Arena nije spasila ''crveno-bele'' od poraza

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da savladaju ekipu Olimpije iz Milana te su na svom terenu poraženi rezultatom 93:71.

Na kraju ubjedljiv poraz tima iz Beograda. Ni uzavrela atmosfera rasprodate Arene nije pogurala Zvezdu ka cilju. Po samom startu utakmice mogao se slutiti njen tok, ali i kraj. Šuterski su ''crveno-beli'' jako loše otvorili ovu uktamicu, to se malo stabilizovalao sredinom utakmice, ali ipak, generalno gledajući, ispod prosjeka.

Sačuvala je Crvena zvezda Nikolu Mirotića, držala dugo pod kontrolom i Ševona Šildsa, ali je enigma za odbranu ekipe Janisa Sferopulosa ostao Maodo Lo. Njemački reprezentativac je odigrao partiju karijere u Evroligi i vodio italijanskog šampiona do prve pobjede na gostovanjima u elitnom takmičenju ove sezone.

Krajnji rezultat ipak ne daje pravu sliku, jer su ''crveno-beli'' čak i bili bolji rival sve do sredine treće dionice. Tada je Lo podigao broj obrtaja i počeo da uzima stvari u svoje ruke. Držala se Zvezda i u tim trenucima, ali već sredinom odlučujućeg kvartala je postalo jasno da će pretrpjeti drugi poraz kod kuće u Evroligi ove sezone.

Kod pobjednika je briljirao već pomenuti Maodo Lo sa 32 poena, Šilds je nakupio 19, a Meli 11. Na drugoj strani, kod domaćina, Davidovac je bio najzapaženiji sa 18 poena i šest skokova, Nedović je postigao 16, a Luka Mitrović 11 poena.

Milos Teodosic Not a bad way to end the quarter. Crvena Zvezda up by 1 point against Olimpia Milano at Halftime.