Nihad Đedović za "Nezavisne": Normalno je da se odreknemo dijela plate

Njemačka je jedna od pet zemalja koje imaju najviše zaraženih virusom korona u svijetu (oko 110.000), ali čini se da se odlično bori sa ovim problemom koji je paralisao cijeli svijet. Sport je naravno grana koja nije ostala imuna na sve što se dešava u svijetu, a mali je broj košarkaških takmičenja na planeti koja se i dalje igraju. U Njemačkoj je naravno sve stalo i veliko je pitanje kada i da li će se nastaviti.

"Iskreno, moje mišljenje je da bilo kakve prognoze u ovim momentima o nastavku takmičenja nemaju logike. Najbitnije je sačuvati zdravlje i sačuvati svoje najmilije", izjavio je Đedović.

NN: Nažalost, glavna tema već neko vrijeme je virus korona. Kako se ponaša stanovništvo u Njemačkoj? Ima li panike?

ĐEDOVIĆ: Nažalost, nalazimo se u situaciji u kojoj niko od nas ranije nije bio. Ljudi rade sve što je u njihovim mogućnostima da bi se što prije vratili normalnim aktivnostima. Konkretno, ovdje panike nema, ljudi se pridržavaju uputa, rade sve što se od njih traži. Manje-više pokušavamo da živimo normalno.

NN: Do nas dolaze vijesti da su pojedini, istina fudbalski, klubovi u Njemačkoj počeli sa treninzima. Kakvo je stanje u Vašem klubu? Ima li priče o okupljanju?

ĐEDOVIĆ: Znam da dosta klubova trenira po individualnom programu kod kuće ili na terenu. Situacija se mijenja iz dana u dan, mislim da svi rade u skladu sa odobrenjima. Mi u klubu radimo po individualnom programu, maksimalno dva igrača zajedno. Naravno, nije obavezno, ko hoće može i od kuće da radi.

NN: Ova pauza je bez sumnje ostavila traga. Koliko će biti potrebno da se igrači vrate u ritam?

ĐEDOVIĆ: Trebaće dugo vremena, pogotovo psihički. Morate shvatiti da su igrači trenutno u iščekivanju. Treniramo, a ne znamo hoćemo li igrati opet. Iskreno se nadam da neće biti puno povreda kad lige ponovo počnu.

NN: Dosta klubova priča o rezanju plata. Da li je takva situacija i u Bajernu i kako komentarišete takve stvari?

ĐEDOVIĆ: Klubovi su u problemima jer cijela ekonomija trpi u ovakvim trenucima. Mislim da je sasvim normalno da se igrači odreknu dijela plate u ovim mjesecima u kojima ne igramo.

NN: Kako provodite vrijeme u izolaciji? Šta su Vam omiljene aktivnosti?

ĐEDOVIĆ: Pa iskreno, kod nas se to baš i ne može nazvati izolacijom s obzirom na to da su nama dozvoljene aktivnosti na otvorenom. Manje-više isto kao i kad je sezona u toku. Ja inače mnogo vremena provodim sa porodicom, gledam da svaki trenutak budem sa njima, tako da se osjećam super. Naravno, košarka mi nedostaje i svi jedva čekamo da počnemo igrati, ali mislim da su se ljudi sad malo vratili na fabričke postavke.

Povrede najveći problem

NN: Sezona u Evroligi nije bajna. Bajern je daleko od top 8. Kako biste ocijenili dosadašnje rezultate?

ĐEDOVIĆ: Euroligaška sezona nam i nije išla za rukom kako smo to svi očekivali. Nažalost, desilo se mnogo problema koji su nam malo-pomalo remetili igru. Imali smo mnogo igrača koji su se povrijedili ili vraćali iz povrede, mnogo je teško uigrati se kad nisi kompletan. Sve što nas je zaobišlo prošle sezone, ove nas je dočekalo i tu vidim najveći razlog za ovakvu sezonu.

Kraj u Bajernu

NN: Prošlo ljeto ste produžili ugovor sa Bajernom, da li to znači i kraj karijere u Minhenu?

ĐEDOVIĆ: Da, to je sasvim normalan slijed događaja za mene s obzirom na to da sam ovdje već dugi niz godina i da sam odrastao u ovom gradu. Nisam još razmišljao dokad bi moja karijera mogla trajati. Trajaće do kad mi je suđeno i pokušavam osvojiti što više trofeja do tada.