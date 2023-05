Nije kraj dok Boston ne kaže – mogu li ono što niko nije u istoriji NBA?

Košarkaši Bostona slavili su i u drugom meču finalne serije Istočne konferencije suočeni sa eliminacijom.

Seltiksi su u petoj utakmici savladali u "TD Gardenu" Majami rezultatom 110:97 i tako smanjili zaostatak na 3:2.

Time su napravili još jedan korak ka tome da postanu prva ekipa u istoriji NBA koja je nadoknadila zaostatak od tri utakmice, a do sada je čak u 150 navrata tim sa prednošću 3:0 prolazio dalje.

Pobjednički tim je predvodio Derik Vajt sa 24 poena (6/8 za tri), Markus Smart je dodao 23 i čak pet ukardenih lopti, a Braun 21 poen. Dvocifren je bio još Džejson Tejtum sa 21 poenom uz 11 asistencija i osam skokova, prenosi B92.

Na drugoj strani Dankan Robinson je bio najefikasniji sa 18 poena,Bem Adebajo je dodao 16, a Hajsmit 15. Podbacio je Džimi Batler koji je imao svega 14 peoena uz po pet skokova i asistencija, a identičan poenterski učinak je ostvario i Kejleb Martin.

Boston Celtics vs. Miami Heat Highlights Game 5 Conference Finals | May 25 pic.twitter.com/Mlb3tIf620 — LeBron's Legacy (@LeBronsLegacy99) May 26, 2023

Srpski košarkaš Nikola Jović je na parketu proveo tri minuta i 20 sekundi. Za to vrijeme nije stigao da se upiše, a promašio je jedan šut za tri poena.

Seltiksi su u ranoj fazi meča, još prije poluvremena, stigli do ogromnih 20 poena prednosti i već tada ispostaviće riješili pitanje pobjednika.

Tu prednost su održavali tokom trećeg kvartala, stigli do maksimalnih plus 24 tokom posljednjih 12 minuta, a tek pred kraj je došlo do opuštanja o čemu svjedoči i nešto manja razlika u finalnom rezultatu.

Majami je tako propustio i drugu meč loptu da obezbijedi još jedno veliko finale i borbu za titulu, a ostaje da se vidi da li će se tim Erika Spolstre unervoziti zbog sve manje razlike.

Ono što je dobra vijest za njih jeste to što se naredni meč igra na Floridi u noći između subote i nedelje od 02.30 časova.