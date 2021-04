Nikad zanimljivija završnica regionalne ABA lige

Ulazimo u možda nikad neizvjesniju završnicu regionalne ABA lige. Nekoliko kola prije kraja još se ne zna ko će biti učesnici plej-ofa, a prvu meč loptu za plasman među četiri najbolja tima ima Igokea, koja gostuje vjerovatno i najvećem favoritu za prsten - ekipi Crvene zvezde.

Aleksandrovčani igraju sezonu iz snova, a kao šlag na tortu bi došao plasman u plej-of i prilika da se bore za najbolji tim Jadrana. Puleni trenera Dragana Bajića su u sjajnoj situaciji, iako ih do kraja čekaju tri superjake utakmice, prva već u nedjelju u Beogradu protiv Zvezde. Zatim slijede Budućnost (u Podgorici) i na kraju Mornara (u Laktašima).

"Igosi" u Beograd stižu na liderskoj poziciji i igraju protiv "umorne" Zvezde, koja je u četvrtak porazom od Albe (58:81) završila evroligašku sezonu. Beograđani su pod mnogo većim pritiskom, jer još gaje nadu da mogu na kraju završiti na prvoj poziciji, a izabranicima trenera Dejana Radonjića je sigurno u glavama još onaj težak poraz iz Laktaša, kada je Igokea ubjedljivo slavila (85:65).

Računica za "igose" kaže da će vjerovatno jedna pobjeda do kraja biti dovoljna za plej-of, vjerovatno ona protiv Mornara, iako su realne šanse da do tada bh. šampion vizira kartu za završnicu.

Mnogo jasnija situacija će biti u nedjelju, kada se igra još jedan značajan duel, i to onaj između Mornara i Cedevita Olimpije. Poraženi iz ovog okršaja doći će u skoro izgubljenu situaciju, posebno se to odnosi na ekipu iz Bara, koja na kontu već ima šest poraza, a sedmim bi skoro sigurno izgubila šanse za plej-of, s obzirom na to da je do kraja čekaju još derbi protiv Budućnosti, koja će morati slaviti ukoliko želi pol-poziciju, te onaj protiv Igokee, koja se nada da će do tog posljednjeg kola biti sigurna. Čak i ako bude siguran, bh. prvak sigurno neće opušten ući u meč jer može da osigura što bolju poziciju pred razigravanje za prsten. Trijumf Mornara dovodi Cedevita Olimpiju do toga da do kraja više nema prava na kiks, a to će biti skoro pa nemoguće, jer je do kraja čeka dvomeč protiv Crvene zvezde.

U međuvremenu su odigrane dvije zaostale utakmice. U onoj važnijoj, Budućnost je savladala Cedevita Olimpiju 89:75 i tako se dodatno približila prvom mjestu, koje na kraju donosi prednost domaćeg terena. S druge strane, slovenački tim se sada nalazi u najtežoj poziciji od pet ekipa koje se bore za plej-of. Čeka ga najveći broj utakmica, ali i težak raspored.

Dodajmo i to da je Partizan u meču bez rezultatskog značaja slavio protiv FMP-a 97:74 u jednom od zaostalih mečeva, a za vikend "crno-bijeli" odmaraju jer je trebalo da igraju protiv Primorske, koja je odustala od takmičenja.

ABA liga

1. Igokea 23 19 4 1764:1597 42

2. Budućnost 22 19 3 1762:1577 41

3. Mornar 23 17 6 1807:1638 40

4. Crvena zvezda 21 18 3 1636:1348 39

5. Mega 24 14 10 1841:1786 38

6. C. Olimpija 21 16 5 1714:1533 37

7. Partizan 24 11 13 1903:1845 35

8. FMP 24 9 15 1874:1974 33

9. Borac 24 7 17 1756:1822 31

10. Zadar 23 8 15 1562:1664 31

11. Split 23 8 15 1613:1726 31

12. Cibona 22 7 15 1553:1666 29

13. Krka 22 7 15 1459:1588 29

14. Primorska 24 0 24 0:480 0

Parovi 25. kola

Subota: Cibona - Zadar (17 časova),

Nedjelja: Mega - FMP (12), Krka - Budućnost (13), Crvena zvezda - Igokea (17), Mornar - Cedevita Olimpija (21), Split - Borac (19. aprila).