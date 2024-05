Nikola Jokić: Ja sam čudo prirode (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić u šaljivom tonu je prokomentarisao atraktivne poteze protiv Minesote.

Nagetsi su slavili na svom terenu sa 112:97 i tako preokrenuli u polufinalnoj seriji Zapada na 3-2.

Uoči utakmice, Jokiću je uručeno MVP priznanje, treće u karijeri.

"Bio je to trenutak koji ću pamtiti ceo život. Osetio sam ljubav publike, saigrača, trenera i to je ono što je najvažnije", rekao je Jokić, prenosi b92.

Timbervulvsi su pokušali da ga zaustave, ali nisu uspjeli – Nikola je ubacio 40 poena.

"Nije me čuvao samo Gober. Menjali su se njih trojica na meni, ako računate povremeno Andersona i četiri. Pokušavao sam samo da budem agresivan i čitam njihovu igru. Večeras sam uspeo u tome".

Osvrnuo se i na zakucavanja, kao i sjajna dodavanja.

"Ja sam čudo prirode! Zašto da ne pokažem svoje neverovatne atletske sposobnosti".

Majk Meloun i Džamal Marej su ga hvalili posle meča.

"Preteruju. Nisam ni genije, ni član Mense. Zanimljivo", istakao je Nikola.

Naredna utakmica igra se u noći između četvrtka i petka u 02.30.

“I'm a freak of nature." -Nikola when asked about his recent dunking pic.twitter.com/8IVKPY5KXw