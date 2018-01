Nikola Jokić, gospodar napredne statistike

Nikola Jokić, centar Denver Nagetsa, po naprednoj statistici u najjačoj ligi na svijetu spada u sam krem de la krem NBA lige.

Iako u Srbiji, tj. u Evropi, napredna statistika još nije zastupljena u tolikoj mjeri, kolege iz Sjedinjenih Američkih Država sve više značaja pridodaju statistici koja se računa prema posjedima (uglavnom najmanje 100 posjeda jedne ekipe).

Jedna od naprednih statstika je i realni plus minus (RPM), koji se dobija od zbira ofanzivnog reanog plus minusa (ORPM) i defanzivnog realnog plus minusa (DRPM).

U novembru smo pisali kako je Jokić "najbolji defanzivac lige" jer je bio prvi na listi po koeficijentu defanzivnog realnog plus/minusa. On računa se tako što se – na najmanje sto ofanzivnih posjeda protivnika – mjeri uticaj igrača na defanzivu svoje ekipe.

Takođe, isto tako se mjeri koeficijant za ofanzivni plus minus, samo obrnuto – na najmanje 100 ofanzivnih posjeda svoje ekipe – mjeri se uticaj igrača na napad tog tima.

Kada saberemo Jokićev koeficijent 2,41 (ORPM) + 3,02 (DRPM) – dobijamo 5,38. Po ovome, ispred Jokića su samo zvijezda Roketsa Džejms Harden i Golden Stejta Stef Kari.

Na tvitu novinara Endija Bejlija, koji smo postavili ispod, možete pogledati i neke druge zanimljivosti u vezi sa našim asom, poslije čega možemo da zaključimo da je Jokić gospodar napredne statistike. Sada još samo da te brojke maksimalno prenese.