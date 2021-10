Nikola Jokić o mijenjanju pelena: "Pokušao sam"

Košarkaš Nikola Jokić je 30. septembra postao tata i od tada se suočava sa svim izazovima koje u prvi mah sa sobom nosi roditeljstvo.

Trenutna "briga" Jokića je mijenjanje pelena.

Ma koliko da se trudio da se okuša u tom "poslu", ne ide mu.

"Pokušao sam. Na kraju je ipak Natalija promenila pelenu", priznao je Jokić i nasmijao sve prisutne.

Nikola Jokić explains the diaper conversation from the morning. Apparently referring to a specific diaper. “It was a good one. Natalija changed it. I tried.” pic.twitter.com/xYoZ7hYPqT