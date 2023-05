Nikola Jokić odgurnuo vlasnika Finiksa pa dobio tehničku grešku

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći najbolju partiju u karijeri, međutim ni 53 poena nisu bila dovoljna da bi Denver savladao Finiks. Na kraju je Finiks slavio 129:124 i tako je rezultat u seriji izjednačen na 2:2, međutim mnogo će se pričati o kontroverzama koje smo vidjeli na meču. Tako je u finišu Jokić izgubio sudijsko podbacivanje zbog toga što arbitri nisu vidjeli faul Diandrea Ejtona, ali ne samo to...

Nikola Jokić je krajem prvog poluvremena dobio tehničku grešku zbog "obračuna" sa jednim navijačem za koga se ispostavilo da je zapravo vlasnik Finiksa. I zbog toga su mu sudije progledale kroz prste, pa je umjesto Meta Išbije kažnjen Nikola Jokić!?

Poslije jednog duela, lopta je otišla van terena, a onda je Met Išbija uhvatio u ruke. Nikola Jokić je prišao u želji da uzme loptu, i zaista zašto bi bila kod nekoga iz publike, na šta je vlasnik burno reagovao. Počeo je da štiti loptu i potom ga je Nikola Jokić odgurnuo, što je Išbija iskoristio da "flopuje". U tom trenutku nije ni znao da se gura sa vlasnikom Finiksa, milijarderom, da bi ga potom sudije obavijestile da moraju da mu daju tehničku grešku.

Pogledajte nevjerovatnu situaciju sa utakmice koja je Finiksu donijela jedan poen, što dovoljno govori o besmislenosti pravila i načinu na koji NBA liga ne štiti svoje zvijezde. Zašto bi vlasnik imao veća prava od ostalih navijača kraj terena, to se zapitao i Nikola Jokić poslije utakmice i "pecnuo" ligu.

Jokic just shoved the owner of the suns pic.twitter.com/oQOyZDP1A1