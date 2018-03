Nikola Kalinić, igrač Fenerbahčea, za "Nezavisne": Pikam košarku, za vaterpolo sam bio bolešljiv

Povreda me bila zakucala za krevet i u nekim trenucima sam mislio da li će ovo ikad da prođe, rekao je za "Nezavisne" Nikola Kalinić, košarkaš Fenerbahčea, koji se mjesecima borio sa povredom leđa koja ga je koštala i igranja za reprezentaciju Srbije na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu.

Kako sezona odmiče Kalinić igra sve bolje, a jednu od najboljih partija pružio je u prošli petak, kada je prvak Evrope slavio u derbi meču Evrolige u gostima kod Žalgirisa. Ovo je bila ujedno i osveta Fenerbahčea za poraz u Istanbulu. Kalinić je protiv jednog od najprijatnijih iznenađenja Evrolige postigao 12 poena i tome dodao šest asistencija i dva skoka. Kao i prošle sezone tim iz Istanbula igra promjenljivo u ligaškom dijelu sezone, ali Kalinić ističe da se ne radi o tempiranju forme za eliminacionu fazu.

"Ne može se reći tako. Nismo ni prošle sezone hteli da igramo tako loše, ali na kraju je ispalo da je to bilo dobro. Želimo da pobedimo u svakoj utakmici. Ove sezone igramo malo bolje u regularnom delu, iako smo izgubili neke utakmice protiv jačih ekipa. Moramo da rešimo neke probleme na terenu i bićemo spremni za narednu fazu", izjavio je Kalinić.

NN: Fajnal for Evrolige ove sezone se igra u Beogradu i eventualni plasman bi za Vas sigurno bio veoma emotivan?

KALINIĆ: Završni turnir u Beogradu će sigurno biti fenomenalan. To je podnevlje gde ljudi vole košarku i sport uopšte. Ako se plasiramo tamo sigurno će biti veoma zanimljivo i emotivno. Bolje rečeno, imaćemo motivaciju više da uradimo nešto pred našom publikom. Dosta nas je vezano za Beograd jer smo nešto uradili u tom gradu.

NN: Prošle godine ste bili jedan od ključnih igrača Fenerbahčea na fajnal foru (12 poena u polufinalu, 17 u finalu). Mnogi za Vas kažu da ste igrač za najvažnije utakmice?

KALINIĆ: Volim da igram bitne utakmice. Trudim se da u svakom momentu budem koncentrisan, što možda nekim mnogo iskusnijim igračima ne uspeva. Pogodilo se već par puta da u nekim najbitnijim utakmicama odigram dobro i verujem da nije slučajnost. Nadam se da ću tako nastaviti i to je plod napornog rada... Sati provedeni u hali, teretani...

NN: Koliko dugo se još vidite u Evropi?

KALINIĆ: Još neko vreme. Imam ideju da odradim ugovor do kraja. Spremam se za odlazak u NBA, ali me ova povreda malo usporila. To je dosta promenilo poglede na košarku, a donekle i na život. Ne pravim dugoročne planove. Povreda me zakucala za krevet i u nekim trenucima sam mislio da li će ovo ikad da prođe. Sad je sve dobro. Treniram, napredujem i ko zna šta sutra nosi.

NN: Koliko za košarkaša znači rad sa Željkom Obradovićem?

KALINIĆ: Znači iskustvo. On je fenomenalan. Uvek ima želju i motivaciju i njegovi saveti mnogo pomažu. Kod njega sam mnogo napredovao kao igrač, pogotovo u shvatanjima košarke i ozbiljnosti.

NN: Vaš bivši klub Crvena zvezda igra dobro u Evroligi ove sezone. Koliko stignete da gledate i kako Vam se čini njihova igra?

KALINIĆ: Guraju dobro. U Srbiji nikad niko nije zadovoljan. Da osvoje Evroligu rekli bi zašto svaku utakmicu nisu pobedili sa 20 razlike. Po meni igraju dobro. Deset pobeda je sjajan rezultat. Očekuju ih teške utakmice u ABA ligi i to im je bitnije da bi nastavili ciklus koji je neophodan za postojanje kluba. Prošle godine odigrali su jednu od najboljih sezona u poslednjih nekoliko godina srpske košarke. Treba da budu zadovoljni ovom sezonom. Jeste da je fajnal for ove sezone u Beogradu, ali, eto, nije se poklopilo. Možda uspeju negde druge godine.

NN: Ko su Vam najveći konkurenti na putu ka odbrani trofeja?

KALINIĆ: CSKA se izdvojio na vrhu. Sve ekipe iz prvih 10 su nezgodne, ali sigurno da je najveći konkurent CSKA.

NN: Jednom prilikom ste izjavili da je dolazak u Beograd za Vas izazvao šok. Da li je nešto slično bilo 2015. kad ste došli u Istanbul?

KALINIĆ: U Beogradu sam to sve prošao. Subotica, Novi Sad i Kragujevac su mali gradovi u odnosu na Beograd. Svi ljudi negde žure, trče. To je malo čudno dok se ne navikneš. Posle sam zavoleo Beograd. U Istanbulu se pomeraju granice. Kad neko spomene saobraćajne gužve u Beogradu, mi se samo nasmejemo. Ovde zna da se zaglavi nekoliko sati i možeš biti sat vremena u koloni da se ne mrdaš.

NN: Zašto baš košarka?

KALINIĆ: Bio sam počeo da treniram vaterpolo, pošto mi je brat trenirao taj sport pa sam išao s njim. Međutim, bio sam bolešljiv pa sam morao da prekinem. Preko drugara smo počeli da pikamo košarku i tako sam i ostao u tom sportu.

NN: Dok ste igrali košarku sa drugarima da li ste se poistovjećivali sa nekim igračima kao što to klinci često rade?

KALINIĆ: Nikad nisam imao idole, mada je tu bilo dosta američkih košarkaša - Majkl Džordan, Kobi Brajant, Trejsi Mekgrejdi, Vins Karter pa sve do Milana Gurovića. Kada sam počinjao s košarkom tada je bilo Svetsko prvenstvo u Indijanapolisu i ta generacija, pre svega Predrag Stojaković i Gurović su na neki način obeležili moje trenutke na terenima.

NN: Za Vas kažu da ste roker. Da li ste nekad u mladosti pokušali da svirate gitaru?

KALINIĆ: Slušam muziku svih žanrova. Slušanje jednog žanra znači da izostavljaš mnoge lepe stvari. Rok sam nasledio od ćaleta i keve. Pokušao sam da sviram gitaru. Od obaveza, škole i košarke nisam uspevao da joj se posvetim. Ostao sam na osnovama koje sam sad već zaboravio. Imao sam raznih faza od rokera, repera, a sada slušam i džez. Sve zavisi kako se ujutru probudim.

"Zalazak" Španije

NN: Španska generacija košarkaša je na zalasku, da li je to odlična prilika da Srbija zavlada evropskom košarkom?

KALINIĆ: Dokazali smo da smo u vrhu u Evropi. Ni Španija nije bila neprikosnoveni vladar. Važno je da se na svakom takmičenju borimo za medalje. Španija završava mandat i ostaće prostor da dođu novi klinci, nove reprezentacije. Ako budemo u najjačem sastavu bez povreda - što da ne. Uvek napadamo najviše plasmane. Vidimo da sa ovim formatima kvalifikacija se ne zna ni ko će igrati na završnim takmičenjima.

Igrati pred Novu godinu i u junu

NN: Kako komentarišete ovaj sistem kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo?

KALINIĆ: Nisam igrao pa ne mogu mnogo da pričam. Sada igra nova ekipa Srbije i momci mogu da se dokažu da zaslužuju mesto. Nisam protiv ovih kvalifikacija, ali treba da pratimo primer fudbala. Ja sam protivnik ovakvog formata. Moj predlog je da se igra za Novu godinu i u junu. Svi bi bili srećni i zadovoljni. Stvar je sujete i ega i u tome svemu košarka najviše gubi.

Žalgiris iznenađenje

NN: Žalgiris igra odlično ove sezone i peti su u Evroligi. Da li je to za Vas iznenađenje?

KALINIĆ: Donekle me to iznenadilo. I prošle godine su bili nezgodna ekipa. Sada su zreliji godinu dana i pogodili su s pojačanjima. Ove godine im je sve leglo, vođeni su sjajnim trenerom i Šarunas Jasikevičijus pokazuje da će biti i veliko trenersko ime.