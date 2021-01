Nikola Milutinov završio sezonu

Srpski košarkaš Nikola Milutinov završio je sezonu zbog povrede ramena, objavio je njegov klub CSKA iz Moskve.

Milutinov je povrijedio desno rame u utakmici protiv Bajerna u petak uveče.

Dan kasnije su "Armejci" objavili da će najvjerovatnije morati na operaciju i duži oporavak.

To znači da za njega definitivno neće biti košarke do kraja tekuće sezone, prenosi B92.

Milutinov je ove sezone u Evroligi u prosjeku imao 9,8 poena i 8,7 skokova po utakmici.

Nadamo se da će se oporaviti za kvalifikacije za Olimpijske igre koje su na programu od 29. juna do 4. jula.

CSKA je trenutno drugi u EL sa učinkom 16-7, ima pobjedu manje od lidera Barselone.

Nikola Milutinov is out for season Our team’s center Nikola Milutinov got an injury to his right shoulder joint. He will most likely need a surgery and subsequent rehabilitation, which will not allow the basketball player to go back on the court this season.#CSKAbasket pic.twitter.com/QqXh2rZBHA