Nikola Peković imao srčani udar

Nekadašnji košarkaš Nikola Peković, koji trenutno obavlja funkciju predsjednika Košarkaškog saveza Crne Gore preživio je prije dva mjeseca srčani udar, prenose mediji.

Peković je imao blaži oblik srčanog udar, zbog čega je nekoliko dana proveo na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Izvor blizak Crnogorcu je otkrio u razgovoru za portal "Republika" da se on sada osjeća dobro.

"Nikola je pre mesec i po, dva osetio određene srčane smetnje, zbog čega se i javio u bolnicu. Tada mu je konsatovano, kako su rekli, da je imao blažu varijantu srčanog udara. To je ujedno i bio razlog zbog čega je nekoliko dana proveo u bolnici, gde su mu urađena sva dodatna ispitivanja. Nikola se nakon svega oseća dobro, dobio je određenu terapiju i sada živi potpuno normalno. Evidentno je i da se u poslednje vreme malo više ugojio, tako da je sve to zajedno doprinelo tome da ima srčane smetnje. Svakako je najbitnije da je on sada dobro", prenosi portal "Republika".

Peković je profesionalac postao u Atlasu 2003, dvije godine kasnije prelazi u Partizan i tokom tri sezone postaje jedan od najdominantnijih centara Evrope.

Odlazi u Panatinaikos 2008. i sljedeće godine osvaja Evroligu kao član idealnog tima takmičenja. Konačno, 2010. odlazi u NBA gdje je proveo sedam godina u Minesota Timbervulvsima.