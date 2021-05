Nikolina Džebo šokirala Orlove, Feniks se vratio u igru

Košarkašice Feniksa ostale su u igri za titulu prvaka BiH nakon što su danas u pravoj drami savladale ekipu Orlova sa 70:69 i tako smanjile u finalnoj seriji na 2:1.

Četvrti susret pulenkama Darka Kosića osigurala je Nikolina Džebo sjajnom trojkom tri sekunde do kraja.

Susret su bolje otvorile gošće koje su nakon prvih 10 minuta vodile 20:12. U drugom su se domaće vratile, te su na poluvremenu imale sa koš zaostatka (33:34).

U nastavku su ponovo bolje počele košarkašice Feniksa, ali su „orlice“ do kraja treće dionice bile bolje, te su došle do preokreta (57:52). Do kraja je viđena velika borba. Pulenke Darka Kosića se nisu predavale, držale su priključak, iako su domaće u samom finišu imale šest razlike (69:63). No uslijedila je serija 7:0, te pomenuta trojka Nikoline Džebo koja je šokirala „orlice“ koje su se spremale da proslave istorijsku titulu.

U pobjedničkoj ekipi Nikolina Babić je ubacila 22 poena, dok je Džebo na kraju imala 13 poena i 13 skokova. Milica Indžić je dodala 12, a Nataša Šobot 10 koševa. Kod Orlova još jednu fantastičnu utakmicu odigrala je ove sezone sjajna Dragana Domuzin koja je susret završila sa 16 poena, 13 skokova i šest asistencija. Dvocifrena je bila i Anđela Gligić sa 12 koševa, kao i Milina Mišeljić, dok je Tamara Rajić dodala 10.