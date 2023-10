Ništa novo, Zvezda vodila pa izgubila protiv Monaka

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Monaka rezultatom u 3. kolu Evrolige rezultatom 82:76.

''Crveno-beli'' ovog puta nisu uspeli da odbrane domaći teren i upišu drugu pobedu, pa sada imaju skor 1-2., dok je sa druge strane, ekipa iz Kneževine upisala prvu pobjedu u sezoni, nakon dva uvodna poraza i ugašena je vatra u timu koji je projektovan za samu završnicu elitnog takmičenja.

Bio je ovo meč u kom je debi upisao Kemba Voker, bivši NBA superstar, koji je izazvao veliku pažnju u Areni. Međutim, vidi se da je Amerikanac zarđao i da će mu trebati nekoliko takmičarskih mečeva da se dovede u formu i namjesti dobroznani zglob.

Činilo se da će meč proći u znaku Rokas Giedraitisa, koji je i ovaj meč otvorio šutem 4/4 za tri poena, a uz to je imao i nekoliko sjajnih prodora i ukradenih lopti, tako da se može reći da je i najzaslužniji za to što je Zvezda na poluvremenu vodila sa šest poena prednosti. Međutim, i on se kao i ostatak ekipe potpuno uspavao u drugih 20 minuta.

Najefikasniji u ekipi domaćih bio je upravo Litvanac sa 20 poena, a odmah iza njega Nedović sa 15, dok u gostujućoj ekipi najviše raspoložen je bio Majk Džejms sa 15 postignutih koševa.

Generalno gledano, Zvezda je dobro igrala u odbrani, a najveći problem su bile mnogobrojne izgubljene lopte iz kojih su igrači Monaka vrlo lako dolazili do poena, što im je uglavnom i ključna karakteristika. Uz to, problem je bila i neorganizacija u napadu u drugom poluvremenu, te neka nerezonska rješenje, prije svih, Nejpira u fazi napada.

Zvezda je potpuno ispala iz ritma, nije pomogao ni Miloš Teodosić promašenim trojkama, a Monako je to iskažnjavao na drugoj strani.

Podsjećamo, Zvezda u petak gostuje u Bolonji gdje ide na megdan ekipi Virtusa.

